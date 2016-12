Ünnepi hangulatú galériában mutatja be a rendőrség a megnövekedett országos jelenlétet

Pintér Sándor külön kérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy fokozza a jelenlétet országszerte, elsősorban a karácsonyi vásárok, bevásárlóközpontok, üzletsorok környékén. A belügyminiszter természetesen a hétfői berlini terrortámadásra reagált.

A TEK már el is foglalta Budapestet, a rendőrök pedig viszont nem akartak lemaradni, és minden nagyváros flaszterén nagy számban vannak jelen. A ORFK kommunikációs osztálya dokumentálta is a kivonulást, és szinte minden képen adventi elemekkel tűzdelt, a szeretet ünnepére készülő páros kompozíciókban mutatja be a szolgálatot teljesítő kollégákat.

(Fotók: police.hu)