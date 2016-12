Egy román kamiont a határtól egészen egy törökbálinti raktárig követtek az élelmiszer-biztonsági szakemberek, aztán átvizsgáltak 30 tonna csokit, és kiderült, hogy 3 tonna édességnek, köztük 2010-ből származó archív csokitojásoknak lejárt a szavatossága.

A maradék 133 tonna lejárt szavatosságú karácsonyi csoki: available at select stores near you!