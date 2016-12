JK Rowling két új regényen is dolgozik

Az utóbbi időszakban főleg inkább Twitter-harcaival a sajtóba kerülő írónő persze Twitteren jelentette be ezt is.

Túl sok részletet viszont nem árult el, így azt sem tudni, hogy saját nevén ír-e éppen vagy a Robert Galbraith álnevén születő detektívregényekből készül új mű.

A közelmúlt legsikeresebb írójának zsúfolt éve volt: idén jött ki a Legendás állatok és megfigyelésük a mozikban és a West Enden is bemutatták a Harry Potterhez kapcsolódó darabot. Regénye ugyanakkor 2015-ben jelent meg utoljára, akkor Galbraith álnéven publikált.

Fotó: Dennis Van Tine / NurPhoto

Annyi biztos, hogy új könyvében nem a Legendás állatok és megfigyelésük főhőse, Newt Scamander lesz a főszereplő, vele ugyanis nem tervez könyvet továbbra sem, csak filmeket.

Az interneten persze óriási találgatások indultak be, hogy vajon az új kötetek valamelyikében fog-e szerepelni Harry Potter. Ugyan Rowling 2007-ben azt mondta, hogy nem fog többet Harry Potterről írni, szemmel láthatólag nehezen tudja elengedni a karaktert, a könyvként is megjelent Harry Potter és az elátkozott gyermek című színdarabot Rowling maga is a sorozat nyolcadik részének tartja.

Arról egyelőre semmit nem tudni, hogy mikor fognak megjelenni a könyvei. (Guardian)