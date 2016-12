Kaczynski nevetségesnek tartja, hogy az EU épp a lengyel demokrácia helyzete miatt aggódik

A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság vezetője nevetségesnek nevezte, hogy az EU vizsgálatot indított a lengyel demokrácia helyzete miatt Jaroslaw Kaczynski visszautasította azokat a vádakat, miszerint autoriter irányba akarnák elmozdítani a kormányzati rendszert.

Jaroslaw Kaczynski - Fotó: AFP/Krystian Dobuszynski/NurPhoto

Az alkotmánybíróság átalakítása és a sajtószabadság korlátozása miatt akár meg is vonhatnák az ország szavazati jogát az Európai Tanácsban, de a Reuters szerint erre ezért nincs sok esély, mert ahhoz a magyar kormánynak is Kaczynskién ellen kellene szavaznia, miközben most a Jog és Igazságosság ugyanazokkal a módszerekkel akarja bebetonozni a hatalmát, mint ahogyan azt a Fidesz tette 2010 után. Szóval nehéz elképzelni, hogy valami oylamit tudnának lépni, amin már a magyar kormány is kiakadna.

Kaczynski szerint azért nevetségesek az ellenük felhozott vádak, mert szerint semmi olyasmi nem történik Lengyelországban, ami szembe menne a joguralommal.

Januárban a Stabdard & Poor's egyszer már leminősítette az országot, amiért a kormány nekiállt befoglalni a fontosabb állami és gazdasági intézményeket, ez pedig meglátszott a befektetéseken is.

Ugyanakkor Kaczynski szerint most egy forradalom zajlik a régi elitek és a gazdaságpolitikájuk ellen, ezért úgy gondolja, hogy a gazdaság lelassulása sem túl nagy ár azért, hogy ezt végigvigyék. „Hosszú távon akkor is megéri, ha most éppen csökken a gazdasági növekedés üteme. Egy százalékról beszélünk”- tette hozzá a lengyel kormánypárt elnöke. (Reuters)