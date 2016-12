Kitiltották San Franciscóból az Uber sofőr nélküli autóit

A kaliforniai közlekedési hatóság visszavonta a regisztrációját az Uber 16 autóból álló flottájának, ezért a vezető nélküli autóknak el kell hagyniuk San Francisco utcáit.

Ez a lépés azután következett be, hogy az Uber nem volt hajlandó igényelni egy 150 dolláros engedélyt, amit tesztautókhoz vezettek be. A vállalat elmondása szerint azért nem, mert ez az engedély nem vonatkozik az önvezető autókra, így őket nem érinti.

Az Uber szóvivője megerősítette, hogy levonulnak a város utcáiról és már keresik az új helyet, ahol bevethetik az autókat.

A tiltás amúgy nem végleges, ha az Uber végül mégis beszerezné a szükséges engedélyeket, vissza is térhetnének. A közlekedési hatóság vezetője levelet is írt a cégnek, amiben azt írta, hogy szeretnének együttműködni az Uberrel és egy linket is küldött az engedélyigénylés letöltéséhez.

Az Uber fő problémája azzal volt, hogy az engedélyben olyan kitételek is szerepelnek, amiket sofőrökre szabtak, holott autójuk lényege, hogy ebben nincsenek sofőrök, így nagyobb szabadságot biztosítanak a benn ülő embereknek.

Ráadásul amióta az Uber önvezető autói megérkeztek a friscói utakra, bőven akadtak kisebb galibák, például kiderült, hogy a beállításoknál a biciklisforgalommal nem igazán számoltak, ezért az autók életveszélyesek a bicikliforgalomra. Erről itt írtunk korábban részletesebben:



