Végre itt a honlap, amin minden frissítés után William S. Burroughs olvas fel újabb és újabb mondatokat a Meztelen ebédből

A XX. századi irodalom egyik csúcsteljesítménye Burroughs kábult-szédítő drogregénye (és remek film is készült belőle David Cronenberg rendezésében).

William Burroughs 1984-ben (ULF ANDERSEN / Aurimages)

Lehet tudni azt is, hogy mennyire könnyű elveszni ebben a regényben: Burroughs többször hangoztatta, hogy a regény 25 fejezetét bármilyen sorrendben lehet olvasni, és arról is beszélt, hogy igazából nincsenek konkrét emlékei a mű keletkezéséről, egész pontosan azokról a jegyzeteknek a keletkezéséről, amiket később Meztelen ebéd címmel adtak ki.

Most pedig végre itt egy honlap, ami méltó emléket állít e remekműnek: minden egyes frissítésnél 23 véletlenszerű bekezdés jön be a regényből, illetve egy hangfájlt is lejátszhatunk, amin Burroughs olvassa fel a könyv egy másik véletlenszerűen kiválasztott bekezdését. (Dangerous Minds)