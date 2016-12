Jó reggelt kívánok! Most még fagy, de karácsonyra már langyos tavasz lesz

Nem csalás, nem ámítás, megint én vagyok, sikerült magamat váltanom. De ez az én nyomorom, a közös nyomorunk inkább az a mínusz 2-5 fok és az a fránya köd, ami az országra terül. És ma nem is lesz különösebben jobb, az ország nagy részén napközben is marad a fagy, a mindent az utolsó pillanatra hagyóknak meg még az ónos esővel, a csúszós utakkal is meg kell küzdeniük. De, ahogy a bejárati ajtómra ragasztott Blikk-szalagcím is állítja,

pánikra semmi ok!

Vegyen egy nagy levegőt, még mindenre lesz ideje. Becsomagolni az ajándékokat, megvenni az ajándékokat azok helyett, amiket a posta nem hozott ki. Feldíszíteni a fát. Megfőzni a menüt. Ne aggódjon. Például én is így, ügyelet közben fogom összedobni az egyik karácsonyi főfogást, ha el nem baszom. Kellemes reggelt! Ne feledjék, holnap már 6-7, hétfőn, karácsony másnapján meg talán már 10 fok is lesz.