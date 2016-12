Obama biztos benne, hogy legyőzte volna Trumpot, Trump szerint nem

Ha legközelebb a múlt elszalasztott lehetőségein keresegnél, mire valaki lecseszne, hogy ugyan már, felesleges azon gondolkodni, mi lett volna, ha, gondolj arra, hogy még a világ legbefolyásosabb embereinek agya sem mentes az efféle gondolatoktól.

A CNN hétfői interjújában a január 20-án leköszönő Barack Obama azt mondta, ha ő is indulhat az idei választáson a harmadik mandátumáért, biztos, hogy legyőzte volna Trumpot. Szerinte baloldali politikája nem csak az elmúlt években, hanem még most is, 2016-ban is helytállt volna.

Trump rögtön reagált, kiírta a Twitterre, hogy de bibibííí, nem is! Szerinte ISIS-ellenes küzdelme és a kudarcos Obamacare miatt Obama megbukott.