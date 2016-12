Lassan tényleg végleg odalesz a híres svájci banktitok

A Financial Timesnak név nélkül nyilatkozó sváci vezető diplomata szerint országa már jövőre aláírhat egy megállapodást az Egyesült Államokkal, ami után közvetlen, kétoldalú információs hozzáférése lesz majd a két ország hatóságainak egymás banki információihoz.

A lépés csak egy újabb eleme annak a sorozatnak, mely során Svájc próbálja maga mögött hagyni sötét közelmúltját, mikor még az adóelkerülés és adócsalás fellegvárának számítottak. Az elmúlt évtizedben svájci nagybankokat több alkalommal is milliárd dolláros kártérítésre ítéltek amerikai bíróságok, mert nem voltak hajlandóak együttműködni a hatóságokkal.

De persze ezeknél a bírságoknál jóval nagyobb lehetett a közben zsebre tett profit, a mostani fokozatos váltást inkább az indokolhatja, hogy a berni kormány szeretné visszanyerni az ország pénzügyi megítélését. A közelmúltban számos országgal írtak alá kétoldalú információmegosztási megállapodást, melyek már januártól életbe lépnek majd. E szerint Svájc összesen 38 országgal, köztük az EU 28 tagállamával, így Magyarországgal is folyamatos kapcsolatban lesz, és banki információkat fognak egymással cserélni.

Első fázisban, január elsejétől a hatóságok fogják összeszedni a releváns információkat, míg 2018-ban megindul majd a csere is.

Svájc a hónap során jelentette be, hogy további húsz országgal, köztük Indiával, Izraellel és Argentinával is tárgyal hasonló megállapodásról. (Financial Times)