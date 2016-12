2016 torrentfronton is kiemelkedően pocsék év volt

Annyi minden más mellett 2016-ban a letöltési piac is sikeresen elromlott. Idén nyáron a lengyel hatóságok elfogták Artyem Vaulint, a Kickass Torrents állítólagos alapítóját. Vaulinnak tényleg köze lehetett az oldalhoz, legalábbis az az elfogása után leállt.

Vaulint a lengyelek az amerikai hatóságok kérésére fogták el.

A Kickass a Pirate Bay halála óta a világ legnépszerűbb trackeroldala volt. Nem sokkal később a Torrentz.eu önként döntött úgy, hogy felfüggeszti a működését. A Torrentz ekkor már a világ harmadik legnagyobb trackeroldala volt.

A Torrentfreak összesítése szerint ezzel még nem volt vége az évnek, előző évi tizes toplistájuk egy harmadik tagja is eltűnt. A Torrenthound üzemeltetője indoklás nélkül zárt be, később aztán a csökkenő bevételekkel és az kalózkodásellenes csoportok nyomásával magyarázta döntését.

Emellett bezárt a What.cd is. Ez a zárt közösség, privát trackeroldal a világ legnagyobb digitális zenei gyűjteménye, igazi ritkaságok lelőhelye volt. A francia rendőrség több szerverüket is lefoglalta egy folyamatban levő szerzői jogi nyomozás részeként. A szerverei lefoglalása után a szájt üzemeltetői bezárták az oldalt és törölték felhasználóik minden adatát. (Via TF)