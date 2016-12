Az új-zélandi parasztlány díjugrató akart lenni, de nem volt lova

Hannah Simpsonnak minden álma az volt, hogy díjugrató legyen. És bár parasztlányként egy nagy gazdaságban nőtt fel, lova pont nem volt. De ez nem szegte kedvét, ló helyett megtanult

tehenet ugratni.

Szerencséjére Leila, a származására nézve barna svájci - nevével ellentétben észak-amerikai fajta - fejőstehén már borjúként mutatott némi affinitást az ugratásra. "Mindig kiugrált a karámból, szóval szerintem szereti ezt csinálni" - magyarázta Simspon, aki a tehén természetes ösztöneit kihasználva előbb csak fekvő fatörzseken, majd egyre nagyobb akadályokon edzette tehenét. Most már itt tartanak a közös fejlődésben:

Hannah egyszer megnyergelni is megpróbálta Leilát, de a tehén azt nem tűrte jól. Így hát szőrén üli meg a tehenet, amitől most már annak ellenére sem válik meg, hogy közben lett lova is. "Ő sokkal különlegesebb, ritkább, mint egy ló" - mondta Leiláról. (Via News.com.au)