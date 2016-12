Mára, egyben erre az évre végeztem, úgyhogy egyben BÚÉK is mindannyiuknak! Zenés-táncos előszilveszterünk zárásaként eresszük el egymás haját, jöjjön a lagzibreak csúcsa, Hyper Hyper című albumáról Hyper vs General Midi - We've been waiting. Egy korszak diadalmas lezárása volt ez, de kívánhatunk-e szebb halált egy stílusnak annál, hogy örökre tovatáncoljon a napfelkeltébe?