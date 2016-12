Madridból kitiltják a nagyobb járműveket a háromnapos vízkereszti karnevál idejére

Terrortámadástól tartva úgy döntött a madridi vezetés, hogy a január első hetében tartandó hagyományos vízkereszt idejére elővigyázatosságból kitiltja a főváros területéről a 3,5 tonnás vagy annál nehezebb teherautókat.



A madridi városháza a december 19-i berlini gázolásos merénylet nyomán határozott a január 3-án, 4-én és 5-én érvényben lévő intézkedésről.

Madridban - csakúgy, mint Spanyolország számos más városában - január 5-én, azaz a vízkereszt ünnepét megelőző napon pompás felvonulásokat rendeznek a háromkirályok, azaz a három napkeleti bölcs, Gáspár, Menyhért és Boldizsár tiszteletére.

A parádé részeként feldíszített kocsik szelik keresztül a várost, a három bölcs pedig nagy csinnadrattával és kísérettel vonul végig az utcákon. Az események idején, a helyszín környékéről elhajtják a nagyobb járműveket, de bírságolni nem fognak.

A fontos árukat szállító teherautók különengedéllyel behajthatnak.

Az illetékes szerint az utcákon különböző akadályokat is elhelyeznek majd az esetleges támadók feltartóztatása céljából.

Madridban egyébként is részleges behajtási tilalom az iszomyatos szmog miatt, a nagyobb teherautók évek óta nem mehetnek be a városba, de idén a személyjárművek behajtását is korlátozták már.

A madrigi közlekedésről és a városnak a szmoggal való egyelőre reménytelennek tűnő küzdelméről itt írtunk részletesen. (MTI/El País)

Címlapkép: (AFP PHOTO / GERARD JULIEN)