Katasztrofálisra sikerült Mariah Carey újévi koncertje a Times Square-en

A New York-i Times Square-en hagyományosan százezrek köszöntik az új évet, és mindig hatalmas buli van, világsztárok adnak koncerteket a tömegnek. Idén Mariah Carey fellépése lett volna a legnagyobb szám, de az énekesnő műsorát gyakorlatilag megsemmisítették az egymás után jelentkező problémák.

Először az Emotions című szám alatt jelentkeztek a bajok, Carey hangja teljesen elcsúszott a zenétől. Aztán az énekesnő abba is hagyta az éneklést a We Belong Together című dalában, viszont a szám előre felvett verziója tovább szólt a hangfalakból, így mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a koncert playbackről megy.



Az első dalnál Carey még próbálta menteni a helyzetet. Bejelentette, hogy nem volt megfelelő hangpróba a fellépés előtt, így nem hallja a vokált, ezért kérte a közönséget, hogy énekeljen vele, ő azonban nem énekelt. Vagy elfelejtette a dalszöveget, vagy technikai támogatás nélkül nem akart várakozáson aluli teljesítményt nyújtani. A második számban tovább folytatódtak a problémák, Carey megint abbahagyta az éneklést. Mikor kiderült, hogy felvételről játszották a számot, az énekesnő azt mondta

„Ennél nem lesz jobb”,

majd lement a színpadról.

Mariah Carey a fellépése közben (Eugene Gologursky/Getty Images for TOSHIBA CORPORATION/AFP)

Később a Twitteren kívánt minden rajongójának boldog új évet, és hozzátette, hogy a koncertje után legalább 2017-ben is lesz miről írniuk az újságoknak. (New York Times)