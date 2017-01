2017-ben turnéra indul a halott Ronnie James Dio hologramja

A halott rocksztárok hologramjai eddig a könnyebbik végén fogták meg a munkát, és csak rövid fellépéseket vállaltak egy-egy koncerten. Az Eyellusion nevű cég vezetője, Jeff Pezutti most bejelentette, hogy idén komplett turnéra küldik a 2010-ben meghalt rock- és metállegendát, a volt Rainbow- és Black Sabbath-tag Ronnie James Dio énekest. A hologram Dio egykori zenésztársainak pénzgyártó vállalkozásával, a Dio's Disciples nevű élőemberes együttessel fog fellépni. A főnök szerint ráadásul nem is egy, hanem több, különböző életkorú Dio is színpadra lép majd. A cég egyetlen koncert erejéig 2016-ban már csatába küldött egy 1988-as évjáratú Diót, íme:



A hologram koncertenként 6-7 számban fog fellépni, szólónekesként és az élő kollégákkal duettezve is.