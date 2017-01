Ez most a 8 legértékesebb amerikai startup

A startupvilágban unikornisoknak nevezik a legjobban teljesítő vállalkozásokat. Némelyik ilyen vállalkozás azonban annyira jól teljesít, hogy még újabb nevet kellett találni nekik. Ezekből lettek a decacornisok, a nevükben utalva arra, hogy ezeket a cégeket már 10 milliárd dollár fölé értékelik. Ezzel szemben unikornisok általában az egymilliárd dollár fölötti cégek voltak.

Az Egyesült Államokban jelenleg 8 ilyen dekakornis van, ezek azok:

8. Dropbox (10 milliárd)

7. Pinterest (10,47 milliárd)

6. SpaceX (12 milliárd)

5. WeWork (16,9 milliárd)

4. Snap (korábban: Snapchat) (18,19 milliárd)

3. Palantir (20,53 milliárd)

2. Airbnb (30 milliárd)

1. Uber (69 milliárd)



A hatalmas összegek ellenére persze ezek nem feltétlenül mind olyan cégek, amik már most is nyereségesek. Az adatbányászattal foglalkozó Palantirről például még a Business Insider is megjegyzi: lehetséges, hogy még nem termelt nyereséget. Ebben a cégben egyébként a CIA kockázati tőkealapja is finanszírozó, és a vállalkozás több szerződésében is az amerikai kormánnyal dolgozik.

Travis Kalanick az UBER társalapítója és vezérigazgatója egy konferencián (Maysun/dpa)

A listán emellett több olyan cég is szerepel, aminek az értékelése gyorsan változhat. Ha például a világ fontosabb turisztikai célpontjai közül több lépne fel a hoteleket a piacról kiszorító Airbnb ellen, vagy ha több országban válna Uber-ellenessé a kormányzati hangulat, akkor a két legértékesebb startup máris kellemetlenebb helyzetbe kerülne. (Business Insider)