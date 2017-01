Hazarepültek Amerikából a kiutasított orosz diplomaták

Az orosz diplomaták repülőgépe nem sokkal érkezése után, december 31-én a Dulles Nemzetközi Reptéren Washington közelében. Január 1-én ez a gép szállította el az Egyesült Államokból kiutasított 35 orosz diplomatát. AFP PHOTO / PAUL J. RICHARDS

Az orosz elnöki különgépet is működtető orosz állami légitársaság, a Rosszija az elnöki különítményhez tartozó különgépén hagyta el az Egyesült Államokat 35 orosz diplomata a családtagjaival.

Ők azok, akiket az amerikai kormány a Demokrata Párt szervereinek feltörése és az amerikai választási kampány befolyásolása miatt kiutasított az országból.

A diplomaták távozását az orosz nagykövetség egyik szóvivője hivatalosan is megerősítette.

Barack Obama december 29-én jelentette be az egyoldalú szankciókat és a diplomaták kiutasítását, akiknek mindössze 72 órát adott a távozásra. Ezt az oroszok végül be is tartották. Ugyanakkor némi meglepetésre Vlagyimir Putyin elutasított minden arányos válaszlépést, és bejelentette, hogy majd a január 20-án hivatalba lépő új elnökkel, Donald Trumppal rendezi majd a két ország viszonyát.

Trump maga arról beszélt január 1-én, hogy neki új információi vannak a hackelésről, olyanok, amiket mások még nem tudnak. Hogy mik ezek, azt vasárnap még nem árulta el, azt mondta, hogy majd kedden vagy szerdán tesz nagy bejelentést az ügyben. (Via BBC)