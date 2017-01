Jó reggelt kívánok ezen a fagyos reggelen!

Még egyszer, utoljára boldog új évet mindenkinek! Az ünnepi szezont magunk mögött hagyva búcsúzzunk el szépen a koccintó csincsillától, és rohanjunk neki ennek az évnek is. Ehhez azonnal vegyünk meleg ruhát, mert most, reggel meglehetősen hideg, -6–-10 fok van. Ma országszerte bolondos idő várható, a Dél-Dunántúlon például a hajnali -7 fok után napközben akár +5 fok is lehet, miközben Debrecen környékén napközben is marad a fagy, -4 fok várható. Budapest a skála fagyosabbik végén marad, itt mára nem jósolnak pluszokat.