Mr. Bustáért is eljött a kaszás 2016-ban, de nem ijedt meg tőle

Úgy tűnik, 2017-ben sem csitul a rappolgárháború. Sőt újabb és újabb frontvonalak nyílnak meg. A rapszakmában csak az jut egyről a kettőre, akinek van vére, és bele mer állni a legnagyobbakba is. V.S. a Viharsarokból nem rezelt be, és kaszával a kezében küldött rettenetes beefet Mr. Bustának, a Rapfaternek. Kinek másnak?

„Nem félek tőled, pedig kisvárosban élek. Biciklivel járok, nem kell Mercedes.”

Mr. Busta az oldalán könnyes kacagások közepette osztotta meg a beefet. Reméljük, V.S., a kaszás nem hagyja annyiban a dolgot, és halálos emotikonokkal vág vissza.

„figyelem srácok,új versenyző😁😁😁😂😂😂😂https://www.youtube.com/shared?ci=wZSyKZLcAcs. esküszöm ő a kedvencem most!!Na mit szóltok???”