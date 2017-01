Atyaisten, honnan állt fel az Arsenal

Az AFC Bournemouth ellen játszottak a Bournemouth otthonában. A félidőben kettővel ment a hazai csapat a sérülésekkel küzdő Arsenal ellen, aztán az 58. percben rúgtak még egyet. Az Arsenal viszont a meccs végére magára talált, a 70. percben Sánchez, aztán a 75-ben Pérez talált be, majd a hosszabbítás 2. percében Giroud is, ezzel pontot mentettek egy olyan meccsen, ami a 70. percig teljesen elveszettnek tűnt. (via BBC)