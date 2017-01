Egy indiai miniszter szerint azért molesztálták a nőket szilveszterkor, mert úgy öltözködtek, mint a nyugatiak

Beszámolók szerint az újévi bulik alatt több nőt is molesztáltak az indiai Bengaluruban. Többen is arra panaszkodtak, hogy a tömegben végigtapogatták őket. A Bangalore Mirrorban képek is jelentek meg arról, ahogy fiatal nők a rendőröktől kérnek segítséget. A rendőrség ugyanakkor azt közölte, hogy egyelőre nem érkezett hozzájuk feljelentés a molesztálásokkal kapcsolatban, de megvizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit.

A kivezetnek egy nőt a tömegből szilveszter este Bengaluruban - Fotó: AFP/STR

A molesztálásokról érkezett híreket G Parameshwara, Karnátaka állam belügyminisztere annyival intézte el, hogy a támadásokról a nők tehetnek, amiért

„a nyugatiakat majmolják, ráadásul nem csak a gondolkodásmódjukat, hanem az öltözködésüket is”.

A miniszter kijelentése miatt az indiai nőszervezetek bocsánatkérésre és lemondásra szólították fel. (BBC)