Úgyhogy most zúzok. Azaz hogy koccolok. Akit érdekel, az biztosan tud róla, hogy megjelent a Run the Jewels harmadik lemeze, de azért elmondom, hogy szerintem iszonyat király lett. Ide kattintva meg is lehet hallgatni az egészet. Lentebb az első szám. Jó éjszakát, szép álmokat!