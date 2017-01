Orbán is megy a müncheni biztonságpolitikai konferenciára

A Die Presse információi szerint Boris Johnson brit külügyminiszter, Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök, Petro Porosenko ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz majd a február 17-19. között tartandó 53. müncheni biztonságpolitikai konferencián.

Az évente megtartott biztonságpolitikai konferencia 2017-ben a szokásosnál nagyobb durranásnak ígérkezik, hosszú ideje nem volt ugyanis annyira feszült a viszony a nagyhatalmak között, mint most.

Horst Seehofer bajor miniszterelnök meghívta Donald Trumpot is, de egyelőre nem tudni, hogy ő képviseli-e majd az Egyesült Államokat, és ha nem, akkor kit küld maga helyett. De valószínű, hogy ez lesz az első alkalom, amikor Trump vagy kormányának valamelyik tagja Európába jön egy biztonságpolitikai egyeztetésre.

A szervezők szerint az idei konferencia azért is fontos, mert nagyon rég nem zajlott ennyi fegyveres konfliktus párhuzamosan a világban, ráadásul Európa egyre több országának erősödnek meg a liberalizmusellenes politikai csoportok, ez pedig komoly kihívások elé állítja majd a demokráciákat, és az EU intézményrendszerét is. (via hvg.hu)