Rupert Murdoch lyuksógora lett a coollistás magyar boy toy

Újabb szenzációs magyar sikerről adott hírt a világsajtó:

az amerikai milliárdos médiamágnás, Rupert Murdoch korábbi felesége, Wendi Deng egy magyar sráccal, Zahorán Bertolddal jött össze.

A 47 éves Denget és 26 éves fiúját a múlt héten szúrták ki Saint-Barthélemy szigetén sétálva, néhány nappal később pedig Zahorán posztolt is egy közös képet az Instagramra.

A pár Naomi Campbell tavaly májusi születésnapi buliján találkozott.

Zahorán New Yorkban modellkedik, dolgozott a Givenchy, az Armani és a Versace divatházaknak is. A fotózásairól az Instagramra is szokott képeket posztolni, ilyeneket:





A modell tavalyelőtt coolság tekintetében is olyan teljesítményt nyújtott, hogy felkerült a 2015-ös Cool Listára is.

Wendi Deng több fiatalabb férfival is összejött, mióta 2013-ben elvált Rupert Murdochtól, látták randizni például Charlie Siem 30 éves brit hegedűművésszel is. De nem csak a fiatalabb férfiak érdeklik, 2016-ban rengeteg újság beszámolt róla, hogy Vlagyimir Putyinnal is „komolyra fordult a viszonya”. Azt azonban Deng tagadta, hogy viszonya lenne az orosz elnökkel. (Shanghaiist)