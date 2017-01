Titkosszolgálati központosítást javasol a német belügyminiszter a terrorellenes harcban

Thomas de Maiziere német belügyminiszter egy rakás javaslatot tett arról, hogyan alakítaná át a német biztonsági szolgálatokat, hogy a jövőben hatékonyabban léphessenek fel a terrorfenyegetettség ellen. A belügyminiszter a karácsony előtti berlini terrortámadás apropóján szedte össze a gondolatait, és beterjesztett egy rakás módosítóindítványt a kormány elé.

A tervei szerint hatékonyabb lenne a német elhárítás, ha a titkosszolgálati teendőket egy nagy szövetségi szervhez vonnák a tartományoktól, megerősítenék a szövetségi rendőrséget a tartományi rendőrségekkel szemben, és ha nagyobb jogokat kapna a német kormány az elutasított menedékkérők kitoloncolásához.

Rengeteg biztonságpolitikai szakértő érvelt az utóbbi években azzal, hogy jelenlegi formájában a német titkosszolgálati és állambiztonsági szervezetrendszer túlságosan széttöredezett ahhoz, hogy eredményesen lépjen fel a terroristák ellen, és hogy egy jól szervezett terrorsejt könnyen el tudja kerülni a tartományok által általában külön-külön intézett megfigyeléseket.

Thomas de Maiziere belügyminiszter. (Fotó: AFP/John Macdougall)

A belügyminiszter terveit azonban már most is rengetegen támadják, a II. világháború utáni német politikai berendezkedés egyik legfontosabb alapja ugyanis pont a decentralizáció. Rengeteg német szerint a decentralizált állam és a tartományokra bontott, együttműködésre kényszerített hatóságok felállítása is felelős azért, hogy a XX. század második felében az országban nem tudtak megerősödni a szélsőségek, és semelyik tartományban nem tudta semmilyen erő diktatórikus eszközökkel magához ragadni a hatalmat. A központosítás most ezzel a meggyőződéssel szállna szembe, ezért is idegenkednek tőle olyan sokan, mind Merkel kereszténydemokrata pártjában, mind a szociáldemokraták között. (Financial Times)