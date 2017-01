Döbbenetes: az emberek rádöbbennek, hogy szexről szól a popsláger!

A Buzzfeed egyik legfrissebb kortárs művészetszociológiai írásának címe:

Az Emberek Rádöbbentek, Ariana Side To Side Című Száma Arról Szól, Hogy Úgy Megbasznak, Hogy Nem Tudsz Járni

A szex többé valóban nem tabutéma a popzenében! Ariana Grande szerzeményének refrénje így hangzik:

„I've been here all night

I've been here all day

And boy, got me walkin' side to side”



Magyarul valahogy így szól: egész este itt voltam, és hallod, jobbra-balra szédelgek tőle.

Sokakban jogosan merült fel a kérdés, hogy mitől szédeleg ez a lány? Elfáradt? Csak nem az italába tettek valamit? Esetleg indulás előtt véletlenül csak az egyik szemébe tett kontaktlencsét, a másikba nem?

Körülbelül négy hónapig tartott, amíg az augusztusban megjelent dal rajongói globális szinten is rájöttek, hogy nem!

Néhány Ember Azok Közül, Akik Már Rájöttek:

"azelőtt és azután, hogy megtudom, miről szól a side to side"

"Amikor énekelgetsz és rájössz, miről szól a Side to Side"

"MOST JÖTTEM RÁ HOGY A SIDE TO SIDE ARRÓL SZÓL HOGY ÚGY MEGBASZNAK HOGY NEM BÍRSZ EGYENESEN JÁRNI"

Akik nem tudnak angolul, azok a keletkezésükkor népszerű popslágernek számító ritmikus szövegekkel vigasztalódhatnak és tehetik magukévá az élményt:

Dunaparton van egy malom,

Búbánatot őlnek azon, ejeha!

Nekem is van búbánatom,

Odaviszem, lejáratom, ejeha!

(magyar népdal)