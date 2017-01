Először sikerült megtalálni, honnan jönnek a rejtélyes rádiókitörések

Közel egy évtizede komoly talány, hogy pontosan mi is okozza a gyors rádiókitöréseket (Fast Radio Burst, FRB), amit elsőnek 2007-ben észleltek csillagászok, és mind a mai napig mindössze 18 alkalommal sikerült ilyesmit rögzíteni.

A rendkívül erős jelek csak a másodperc törtrészéig tartanak, minden feltételezés szerint valamely távoli galaxisból származhatnak. De hogy pontosan honnan, és mi az eredetük, az idáig kérdés maradt.

Komoly fordulatot most a FRB 121102 névre keresztelt kitörés detektálása jelenthet, mivel ez volt az első olyan észlelt FRB ami ismételt jelként érkezett meg, azaz az univerzum ugyanazon pontjából érkezett a jel többször is. Ez pedig lehetőséget teremtett a Cornell Egyetem csillagászainak, hogy figyelni kezdjék azt a pontot. Sikerült is nagyfelbontású felvételeket készíteniük több kitörésről is, ennek köszönhetően pedig képesek voltak pontosan megállapítani a kitörés helyét. (Arról, hogy hogyan sakkozták ki a pontos helyet, a csillagaszat.hu-n olvasható egy részletes leírás magyar nyelven is.)

Így derült ki, hogy ez a jel a Tejútrendszeren kívülről, hárommilliárd fényévnyi távolságra fekvő törpegalaxisból érkezik. Az egyik feladat most az lesz, hogy ezt a galaxist figyeljék meg jobban a kutatók, hátha kiderül, mi okozza a kitöréseket. De további tudományos célokra is alkalmas lesz ez a felfedezés: mivel az FRB-k nagyon messziről származnak, útban a Föld felé rengeteg mindenen áthaladnak, például plazma- és gázfelhőkön. Most, hogy ismerni a kiindulási pontjukat, meg lehet majd mondani, pontosan mi is szegélyezte útjukat, amíg ideértek. (Verge)