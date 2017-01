Hamarosan elbúcsúzhatunk a lakcímkártyától

Ha minden jól megy, az év második felében feleslegessé válhat a lakcímkártya, legalábbis azoknak, akinek új típusú személyi igazolványa – azaz e-kártyája – van. A személyazonosító chipjén ugyanis - varázslat, 2017 - rögzítik majd a lakcímadatokat is.

A Belügyminisztérium a Magyar Nemzetet tájékoztatta arról, hogy „a lakcímadatok rögzítésére várhatóan 2017 második felében lesz lehetőség” az e-kártya chipjén.

És akkor most jön a kisbetűs rész. Nemcsak e-kártya kell majd, hanem az is, hogy az adott hivatal vagy piaci szolgáltató rendelkezzen olyan kártyaolvasóval, amivel kinyerhetők a chipről az adatok. (Korábban biztos, ami biztos azt tervezték, hogy magára a kártyára is rágravírozzák a lakcímadatokat, de ezt a jelek szerint elvetették.)

A belügyi tárca szerint az okmányirodák és a kormányablakok mindegyikét felszerelték már okmányolvasóval, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelenleg 450 ilyen eszközt használ. Vagyis ezekre a helyekre a második fél évben már nem kell a lakcímkártyát is vinni az ügyintézéshez.

Az egészségügyben egyelőre nem túl jó a helyzet. – Ott eddig 300 leolvasót adtak át, de ezen túl „az egészségügy kilencvenezer eszközt szerez be a közeljövőben” – tájékoztatott a minisztérium.

És ott van a posta vagy a bankok, ott még kérdés, hogy az ügyintézésben mikor teszik kötelezővé a kártyaolvasók beszerzését és használatát. Ameddig ez nem történik meg, addig nem lesz végleg eldobható a lakcímkártya sem.

Az e-kártyát tavaly év eleje óta lehet igényelni, tavaly 1,3 millióan már ilyen okmányt kértek. Egyébként díjmentesen. De persze ezzel még el kell menni az okmányirodákba, vagy a kormányablakoknál lehet utólag feltölteni a lakcímadatokat.