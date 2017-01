Miközben esni kezdett a hó, a könyvtárosok nagykabátban ülnek a Széchényi Könyvtárban

Igazságos évszak a tél, a budai Várban most például mindenki reszket, az olyan, máskor tejben-vajban fürösztött társadalmi csoportok tagjai is, mint a gyerekek, az öregek, a nyugdíjasok, a könyvtárosok és az állampárt maguknak töredékáron lakást kiutaló helyi vezetői is. A Főtáv ugyanis javítási munkálatokba kezdett.



Na de hogyan reagál egy olyan fegyelmezett, csendes ember a munkahelyi hidegre, mint egy könyvtáros? Megkérdeztem egy meg nem nevezhető OSZK-st. A meglepő válasza ez volt, szó szerint idézem:

Bár úgyis mindegy szarrá fagyok

Ezen a térképen megtekinthető, ki jár, vagyis fagy ma hasonló cipőben Budapesten. Mert a javítás miatt nemcsak a Várban, hanem az I., II. és XI. kerületekben is sok helyen nincs távfűtés, ami 7884 db lakást, 49 db kommunális, 262 db közületi és 86 egyéb fogyasztót érint.

