Anarchia Izlandon: a "Hegeli dialektika" feliratot fújták fel vandálok egy templomra

Akureyri festői város Izland északi részén, és bár a szigetország egyik legnagyobb városa, viszonylag ritkán kerül be a hírekbe. Most azonban olyan bűncselekmény történt ott, amire nemcsak a helyi sajtó kapta fel a fejét, de mi sem mehetünk el mellette szó nélkül.

A város országszerte ismert evangélikus templomát, az apró dombtetőn álló Akureyrarkirkját graffitisek támadták be, és az angol nyelvű feliratok között voltak kevésbé szokatlan dolgok is, például a "VALLÁS = RABSZOLGASÁG" felirat, de felkerült az épületre egy HEGELI DIALEKTIKA felirat is.

Kép: Facebook

Mint a helyi sajtó megjegyzi, az, hogy miért került szóba a hegeli dialektika (azaz annak elve, ahogy Hegel is írja, hogy „minden fogalom fejlődése közben az ellentétébe csap át, hogy aztán az ellentétével együtt egy magasabb egységbe olvadjon” a templom falán, nos arra perpillanat számos elképzelés létezik még, és mindez tárgya a spekulációnak. (via Grapevine)