Bréking! Szijjártó Péter összevissza beszélt!

Csak szavakban keménykedett Észak-Koreával szemben Szijjártó Péter, írja a Magyar Nemzet. A magyar külügyminiszter december 16-án, szöuli látogatásán támadta Észak-Koreát, ami arra is alkalmat adott neki, hogy egy kicsit az EU-t is gyalázhassa. "Világos, hogy határozatokkal, szép szavakkal ezt nem lehet megakadályozni" - mondta, és szigorúbb, az ENSZ által elfogadottaknál is szélesebb körű szankciók hozatalát követelte az EU-tól.

Attól az EU-tól, aminek a külügyminiszterei Szijjártó szöuli látogatása előtt négy nappal, Szijjártó jelenlétében döntöttek

szigorúbb szankciók meghozataláról.

Vagyis az EU már azelőtt szigorúbb szankciókról határozott, hogy Szijjártó ezt követelte volna. Ezzel máris többet tettek az ügyben a csak nyilatkozatokban kemény Szijjártónál, aki az Európai Tanács tájékoztatása szerint "nem tett hivatalos lépéseket az új szankciócsomag bevezetéséért".

Arról nem is beszélve, hogy az EU már tavaly az ENSZ által elfogadottaknál szigorúbb, szélesebb körű szankciókat vezetett be Észak-Koreával szemben a tavalyi atomkísérletek után.