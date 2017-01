Önkéntes cenzorkodással nyal Kínának az Apple

A kínai hatóságoknak csak kérnie kellett, és az Apple egyből el is távolította az Itunes Kínában elérhető kínálatából a New York Times appját, ezzel is segítve a kínai cenzorok munkáját.

A New York Times oldalait blokkolja a kínai Nagy Tűzfal, de az appon keresztül eddig olvasható volt. Most már nem az, mert az Apple minden további nélkül törölte az alkalmazásukat.

Az Apple szóvivője, Fred Sainz mindezt azzal indokolta, hogy a kínai hatóságok tájékoztatása szerint a New York Times mobilalkalmazása "sérti a helyi jogszabályokat".

A Times szóvivője, Eileen Murphy szerint valójában arról van szó, hogy a kínai cenzorok így is megpróbálják megakadályozni, hogy a kínai közvélemény olvashassa a Times Kínáról szóló tudósításait. (Via MTI)