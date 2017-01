Őrizetbe vették a volt koszovói miniszterelnököt Franciaországban

Ramush Haradinaj 2012-ben Pristinában, Zahir Pajaziti UÇK-parancsnok emlékművénél. AFP PHOTO / ARMEND NIMANI

A szerb hatóságok háborús bűnök vádjával kiadott elfogató parancsa alapján a francia rendőrség szerdán őrizetbe vette Ramush Haradinajt, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) egykori parancsnokát, Koszovó volt miniszterelnökét.

Haradinajt, aki szülőfaluja, Glodjane megvédésével vált hőssé és az UÇK egyik parancsnokává, az ENSZ hágai bírósága már kétszer felmentette a háborús bűnök vádja alól.

A koszovói külügyminisztérium Haradinaj letartóztatása után már jelezte is, hogy elfogadhatatlannak tartja a francia hatóságok fellépését, és dolgozik azon, hogy elengedjék.

Haradinajt 2015-ben Szlovéniában egyszer már őrizetbe vették a szerb körözés alapján, de rövidesen elengedték.

A szerb vádak szerint Haradinaj az 1998-99-es koszovói háborúban a helyi szerbek kínzásában és meggyilkolásában játszott szerepet. Haradinaj mindig is tagadta a vádakat, 2004-ben, mindössze száz nap után azért mondott le a miniszterelnökségről, hogy bíróság előtt is bizonyítsa igazát. Ez már kétszer sikerült is neki. Az első perben bizonyítékok hiányában mentették fel, de az eljárás során a bírák a tanúk megfélemlítésére panaszkodtak. A második perben viszont a bíróság megítélése szerint teljes egészében megalapozatlan volt a vád, sőt, Haradinaj a vádban megfogalmazottakkal szemben éppenséggel azon dolgozott, hogy megakadályozza a jogsértéseket. (Via BBC, Wikipedia)