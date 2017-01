"Putyin kezdeményezte az amerikai elnökválasztás meghackelését"

Az amerikai hírszerzés csúcsszervezetének, Országos Hírszerzési Hivatalnak a vezetője, James Clapper szerint

Putyin elnök kezdeményezésére avatkozott be az orosz titkosszolgálat az amerikai választás folyamataiba.

Clapper a csütörtöki kongresszusi meghallgatásán kijelentette, hogy az amerikai számítógépes rendszerek meghackelése csupán egyike volt azoknak az orosz törekvéseknek, amelyek az amerikai választási folyamatba történő beavatkozást célozták, írja a BBC. A hírszerzési vezető hangsúlyozta, hogy

"az Egyesült Államokra nézve legnagyobb fenyegetést Oroszország folymatos kísérletei jelentik a számítógépes rendszerek elleni támadásokra."

AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey DRUZHININ

Clapper mellett a meghallgatáson részt vett az NSA vezetője, Michael Rogers és Marcel Lettre hírszerzésért felelős védelmi minisztériumi államtitkár is. Szerintük Oroszország azért is jelent nagy fenyegetést az Egyesült Államok számára, mert rendkívül fejlett számítógépes programja van kíbertámadásokra. A meghallgatást vezető szenátor, John McCain, aki a szenátus fegyveres testületekkel foglalkozó bizottságának elnöke is, kijelentette, hogy a vizsgálat nem Trump ellen irányul, és

semmiképpen nem akarja megkérdőjelezni a megválasztott elnök legitimitását.

Trump szóvivője, Sean Spicer a szenátusi meghallgatás közben bejelenette, hogy megalapozatlanok azok a hírek, melyek szerint a leendő elnök a hírszerzés teljes átszervezésére készülne.