Lelőtték a LinkedIn-t Oroszországban

Azután, hogy néhány hete egy orosz bíróság elrendelte a LinkedIn honlapjának blokkolását, már az alkalmazást sem lehet letölteni többé sem a Google, sem az Apple app store-jából. A két céget az orosz hatóságok szólították fel, hogy töröljék a programot az oroszországi kínálatból.

AFP / NATALIA KOLESNIKOVA

Az orosz törvények szerint az ország állampolgárairól gyűjtött adatokat Oroszország területén található szervereken kell tárolni, ezt nem tartotta be a LinkedIn. A The New York Times szerint a legtöbb amerikai vállalat nem tartja be a törvényt, de az orosz távközlési hatóság egyedül és váratlanul csak a LinkedInnel szemben lépett fel. Az orosz szabályozást kritizálók szerint a törvénynek csak az a célja, hogy az ottani hatóságok könnyebben hozzáférjenek a személyes adatokhoz.