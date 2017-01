Poloskák laknak az ELTE Ajtósi Dürer sori kollégiumában

„Este félve fekszünk le és minden reggel újabb és újabb csípésekkel ébredünk. Mind lelkileg, mind testileg megviselt bennünket ez a probléma”

– fordult kétségbeesetten az Indexhez egy kikészült kollégista az ELTE Ajtósi Dürer sori kollégiumából.

Az ott lakó diákok szerint a kollégium szobáinak fele teli van ágyi poloskával, de a kollégium vezetősége nem kezeli elég komolysággal a problémát, és csak akkor hajlandó irtást rendelni, ha a diákok bemutatnak egy kifejlett példányt.

Pedig az ágyi poloskát nagyon nehéz észrevenni, mert nagyon pici és csak éjszaka jön elő, a csípése viszont összetéveszthetetlenül jellegzetes bőrpírral és viszketéssel jár.

Ágyi poloska AKCIÓ közben (Kép: Wikipédia)

Az Index megkereste a kollégium igazgatóját, aki elmondta, azért a helyzet nem ilyen súlyos, igen, előfordulnak a poloskák, de beköltözés előtt mindig ellenőrzik, és az új hallgatók akkor költözhetnek csak be, ha megbizonyosodtak a poloskamentességről. Azt is elmondta, hogy évente négy poloskairtás van, illetve hogy sok a téves riasztás, amikor nem is találnak még csak poloskapetét sem a kollégiumi szobákban.

A vezetőség ezen kívül

előadásokat szervezett az egyetemista korú diákoknak, hogy megismerjék a poloskákat és az ellenük való küzdelem módozatait,

de sajnálattal látták, hogy csak 10-15 diák vett részt rajta.

„Ha nincs szándék a segítség befogadására, akkor nehéz a vezetőség helyzete” – tárja szét kezeit dr. Babos János, a kollégium igazgatója.