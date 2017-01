A döntés végleges → a versenyhelyszín fix → ja, mégsem

A Budapestre tervezett 2024-es olimpia szervezői előbb az óbudai Testvérhegyre, majd a Hármashatár-hegyre, természetvédelmi területre tervezték a mountain bike futamoknak helyet adó pályát. A döntés állítólag csak azért történt, mert innen jobban mutatna a város a drónfelvételeken.

A módosított helyszínt előbb megszavaztatta a Fővárosi Közgyűléssel a Budapest 2024 Zrt., majd a helyiek felháborodása miatt lakossági fórumot is tartott a cég.



December huszonnyolcadikán egy közleményben tudatták: mégis a Testvérhegyen a pálya.

A Hármashatár-hegyre tervezett ­mountainbike-pályáról szóló parázs hangulatú lakossági fórumon a felháborodott helyieknek Schneller Domonkos, az olimpiai pályázat stratégiai igazgatója kerek-perec kijelentette, hogy

"ez lesz a végleges helyszín, a döntést nem lehet megváltoztatni."

Aztán mégis megváltoztatták. Igaz, nem a dühös második kerületiek vagy a természetvédelem miatt, hanem mert a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség helyszíni szemléje és az azt követő ajánlása miatt. A Budapest 2024 indoklása szerint

"helyszínek kiválasztásánál a sportszakmai szempontok – pl. a pálya vonalvezetése, hossza – meghatározó tényezők, a szövetség erre vonatkozó észrevételei épültek be a testvérhegyi helyszínjavaslatba, ezzel is érvényre juttatva az Agenda 2020 egyik alapelvét, a sportolók középpontba helyezését."

A tervek szerint két korábbi bánya rekultivációja és erdősítése után építenék meg a testvérhegyi pályát, aminek tervezését

"a Budapest 2024 Zrt. munkatársai végzik a nemzetközi és a hazai kerékpáros szövetség tanácsait felhasználva. Az új helyszín költségbecslésének kialakítása folyamatban van."

Mountain bike-verseny a riói olimpián. (Fotó: Carl de Souza / AFP)

A III. kerület természetesen üdvözölte a szervezők döntését, hogy mégis náluk lenne a pálya.

"Bár részletes terveket még nem láttunk, mindkét jelenleg szóban forgó óbudai olimpiai helyszínnek örültünk,"

írták, az önkormányzat amúgy is régóta rendbe szerette volna kapni a Testvérhegyet. A szervezők szerint is az új, vagyis az eredeti óbudai helyszín az ideális választás, amint lehet, be is terjesztik a Fővárosi Közgyűlés elé. És ahogy Hármashatár-hegynél, itt is csak "végleges" döntés után terveznek lakossági fórumot tartani. Elemi felháborodás nem várható, de vitás részleteket akadhatnak:

a magyar kerékpáros szövetéség szerint például a 10 000 fő körüli nézőszám a reális, a Budapest 2024 pedig kétezer fős mobil lelátóval kalkulál.

A testvérhegyi pálya a tervek szerint 2023-ban készülne el, ezután kerülne sor a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által meghatározott tesztversenyre, majd az olimpiára. Ha.