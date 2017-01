Ha nem akarja, hogy a gyereke allergiás legyen a földimogyoróra, etesse csecsemőként földimogyoróval!

Az utóbbi években nagyon megnőtt a földimogyoróra allergiás gyerekek száma és aránya az Egyesült Államokban. Mivel ez egy életveszélyes allergia, komoly kutatásokba is kezdtek, ezek eredményeként mostanra már erős bizonyítékok vannak rá, hogy

a földimogyoró-allergia kialakulását leginkább korai expozícióval lehet megelőzni.

Vagyis érdemes az allergiára hajlamos gyerekeket már csecsemőkorukban földimogyoróval etetni, mert ez jelentősen csökkenti az allergia kialakulásának esélyét.

A jelentőst ez esetben szó szerint értik. Egy 2015-ben publikált, azóta mérföldkőnek tekintett randomizált vizsgálatban összesen 628 kisgyermeket vizsgáltak. Az alanyok közül a bőrszurkálós vizsgálatok alapján 98 bizonyult érzékenynek a földimogyoróra, 530 nem. A vizsgálatok után a gyerekeket véletlenszerűen két csoportba osztották.

Az egyik csoportot elkezdték földimogyoróval is etetni, a másik nem kapott. A több éves utókövetés után megállapították, hogy az 530 fős, nem érzékeny mintából a földimogyorómentesen tápláltak 13,7 százaléka, a földimogyoróval is etetetteknek csupán 1,9 százaléka lett később allergiás a földimogyoróra. A földimogyoróra érzékeny 98 gyerek földimogyoró-mentesen táplálkozó részének 35,3, a földimogyoróval is tápláltaknak viszont csupán 10,6 százaléka lett később allergiás.

Azóta mind több kutatást végeztek, és ezek alapján mostanra erős bizonyítékok vannak rá, hogy az allergia kialakulásának megelőzésében kifejezetten hasznos, ha már csecsemőkorban mogyoróval etetik a gyerekeket. Ez alapján az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet most új ajánlást dolgozott ki. Ebben három csoportra osztották a gyerekeket.

Azokra, akiknél komoly esély van az allergia kialakulására

Ilyenek azok a csecsemők, akik súlyos ekcémától szenvednek ésvagy tojásallergiásak.

Az ajánlás szerint nekik már négy-hathónapos koruktól, amint képesek szilárd táplálékot is fogyasztani, földimogyorót is adni. Előtte mindenképpen érdemes konzultálni a gyerekorvossal, és nem árt elvégezni egy allergiatesztet.

Továbbá a fulladásveszély miatt ne egész földimogyorót, vagy tiszta mogyoróvajat adjon a gyereknek. A legegyszerűbb mogyoróport keverni valami könnyen lenyelhető ételhez, pl. almapüréhez. Nem kell sokat, a szakértők szerint elég egy hét alatt összesen 6-7 gramm földimogyorót három részletben adni a gyereknek.

Pro tipp: két evőkanálnyi mogyoróvaj nagyjából két gramm földimogyoróproteint tartalmaz, pont annyit, amennyi egy adag elkészítéséhez kell.

A második csoportba a mérsékelten veszélyeztetett gyerekek tartoznak

Azok, akiknek enyhe vagy közepes ekcémája van. Nekik elég féléves korukban földimogyorót adni.

A harmadik csoportba a kevésbé veszélyeztetett gyerekek tartoznak

Azok, akiknek nincs ekcémájuk, sem ismert ételallergiájuk. Őket is érdemes földimogyoróval etetni, de itt már a szülők józan belátására bizzák, hogy mikor. (Via Ars Technica)