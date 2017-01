Pelyhedzeni fog a hideg

Befagyás, mi van az ország középső részein, a szélvédett területeken -20!, az Északi-középhegység nyugati völgyeiben pedig -25!! fok alá csúszhat le a higanyszál. Reggel a Dunántúl keleti harmadán és az ország keleti felén jellemzően -15 fok alatti hőmérséklet valószínű.

A tokiói Teppozu Inari szentély sintóista hívői szerint a legjobb módszer a testünk és a lekünk megtisztítására, ha egy egy jégdarabbal fürdőzünk az újéva alkalmából - Fotó: Toru Yamanaka/AFP

A déli órákig a Nyugat-Dunántúlon havazásra számíthatunk, de a nap második felében a Tiszántúlon is pelyhedzhet hó. Keleten estig inkább csak lepelnyi hóréteg valószínű. Nyugaton 2 centire is megdagadhat a hóréteg, de Sopron térségében ennél kicsivel több is hullhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -3, -10 fok között valószínű, nyugaton várható a magasabb, északkeleten pedig az alacsonyabb érték. Késő estére jellemzően -6 és -15 fok közé hűlhet le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél több fokkal is hidegebb lehet. (met.hu)