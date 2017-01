A No Plan című kislemezen szerepel a Lazarus, ami rajta volt Bowie utolsó lemezén, a Blackstaron is, mellette pedig olyan számok, amiket a Lazarus című musicaléhez írt: No Plan, Killing a Little Time és When I Met You.

A feltételezések szerint ezek lehettek Bowie utolsó rögzített dalai. David Bowie 1947. január 8-án született Londonban, és 2016 január 10-én halt meg New Yorkban. (Guardian)