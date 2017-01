Barack Obama a Science-ben publikált egy cikket a megújuló energiaforrásokról

A leköszönő amerikai elnök a világ egyik legbefolyásosabb természettudományos lapjában arról egyszerzős cikket publikált arról, hogy a tiszta energiák elterjedése felé tartó folyamatok visszafordíthatatlanok, és túlmutatnak a közeljövő politikáján is.

A cikk a lap közpolitikai rovatában jelent meg, és részletes összefoglalóját adja annak, hogy Obama szerint miért nincs már visszaút a megújuló energiák elterjedésétől.

Obama arról ír, hogy figyelmen kívül hagyva a közeljövő politikai fejleményeit (utalva ezzel nyilván a Trump-kormányra), látva az elmúlt években felhalmozott gazdasági és tudományos bizonyítékokat, magabiztos azzal kapcsolatban, hogy ezek a folyamatok csak erősödni fognak a jövőben. A távozó elnök szerint az egyik fő ok, hogy a megújuló energiaforrások költségei tovább fognak zuhanni a jövőben, miután világszerte kormányok és vállalkozások komolyan fektettek ezekbe a technológiákba.

Obama elnöksége alatt, 2008 és 2015 között az amerikai gazdaság több mint 10 százalékkal nőtt, míg a károsanyag-kibocsátás 9,5 százalékkal csökkent, és ez az eredmény is mutatja szerinte, hogy a klímaváltozás elleni harc nem jár feltétlen együtt a gazdaság lassulásával.

A cikk tényleg csak egy rövid áttekintés inkább, ami nem is csoda, hiszen ez nem Obama szakterülete. A most távozó amerikai elnök jogász, egyes sajtóhírek szerint épp tanítani mehet majd vissza elnöki karrierje után. És a múlt héten meg is jelent egy komolyabb, 56 oldalas publikációja a Harvard Law Review-ban, amiben az amerikai elnök szerepét mutatta be az igazságszolgáltatási reformban.