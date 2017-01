Így mutatta be pont 10 éve a magyar olvasóknak az iPhone-t az MTI

Tíz éve állt ki Steve Jobs, és mutatta be az iPhone-t a MacWorldon.

És itt van az eredeti site:

Az esményről beszámolt az MTI is. Először még csak így:

„Az Apple Computer Inc. vezérigazgatója, Steve Jobs kedden este bemutatta a sokak által türelmetlenül várt Apple márkájú, érintőképernyős mobiltelefont, amely sok jellemzőjében a cég népszerű iPod zenelejátszójára emlékeztet.”

Aztán másnap már hosszabban is írtak az "okos" telefonról, ami rendelkezik például wifi-vel.



„Kommunikáció - Itt az iPhone-őrület

Hatalmas szenzáció az iPhone, az internetes oldalak böngészésére, levelezésre, zenehallgatásra és filmnézésre egyaránt alkalmas telefon, és a nagy érdeklődést jól mutatja, hogy a Google internetes kereső szerda délután - szűk egy nappal az Apple új fejlesztésű készülékének bemutatója után - már 9 990 000 találatot jelzett az iPhone kifejezésre.

A nagy érdeklődés korántsem meglepő, hiszen az iPhone az utóbbi évek legjobban várt fogyasztói elektronikai készüléke, amely teljesen új felfogásban készült - hasonlóan az Apple olyan korábbi nagy újításaihoz, mint például az iPod digitális zenelejátszó, amelynek új generációs változatai már mozgóképek, játékok, hangoskönyvek és fényképek feltöltésére és lejátszására is alkalmas.



Bár elsősorban a hangátvitelt szolgálja, az iPhone vérbeli «okos» telefon, amely minden funkcióval rendelkezik, amire csak vágytak a fogyasztók: vezeték nélküli internet kapcsolattal, WiFi-vel is rendelkezik például, és mikor érzékelője talál egyet, a készülék automatikusan átáll a sokkal költségesebb mobilhálózatról a WiFi-hálózatra.

Az iPhone a rendkívül népszerű, úgynevezett VoIP technológián alapuló ingyenes internetes telefonálásra is alkalmas, hiszen a Skype és a Yahoo Messenger with Voice elnevezésű szolgáltatás egyaránt elérhető vele.



Az iPhone továbbá 2 megapixeles kamerával is rendelkezik és magába olvasztja az iPodot is. Az egyre nagyobb méretű kijelzőre és a kezelhető billentyűzetre irányuló mobiltelefon-használói igényeknek megfelelően szokatlanul nagy, a kezelőfelületet és a kijelzőt egyaránt magába foglaló érintőképernyővel működik és mindössze négy gomb van rajta.



Szakértők szerint az iPhone sokkal több, mint egy jó telefon, egy nappal a bemutató után már sokan a telefónia új korszakának beköszöntéről beszélnek: a Reuters brit hírügynökség szerdai összefoglalója szerint a mobiltelefonnal első alkalommal jelentkező Apple alaposan átalakíthatja a piaci viszonyokat. A forradalmian új megoldásokat felvonultató iPhone hatalmas kihívást jelent a mobiltelefon-gyártóknak, akik most várhatóan lázas fejlesztésbe fognak, hogy minél hamarabb behozzák a pozíciójukat fenyegető Apple-t.



Az iPhone a legdrágább típusokat magába foglaló úgynevezett high-end kategóriában lép be a versenybe. A a vetélytársak új fejlesztései is ebben a szegmensben jelennek majd meg először, de ahogy lenni szokott, az újítások inkább előbb mint utóbb feltűnnek az olcsóbb kategóriába tartozó készülékekben is.



Az iPhone megjelenésének érdekes hatása lehet, hogy megadhatja a döntő lökést a legendás angol popzenekar, a Beatles felvételeit gondozó - történetesen Apple Corps nevű - cégnek, hogy végre hozzájáruljon a «gombafejű» csapat munkásságának digitális úton való terjesztéséhez. Egyes elemzők legalábbis hírértéket tulajdonítanak annak, hogy Steve Jobs Apple-vezér keddi prezentációján, ahol bemutatta az iPhone-t, a Beatles Lovely Rita című száma volt az aláfestő zene. A Reuters tudósítása idéz egy bennfentest, aki szerint "előrehaladott tárgyalások zajlanak az Apple és az Apple

között."



Az alig 11,6 milliméter «vastag», 4 vagy 8 gigabyte tárkapacitású készülék ára 499, illetve 599 dollár (98 ezer, illetve 118 ezer forint) lesz. Az Egyesült Államokban már júniustól, Európában a negyedik negyedévben, Ázsiában 2008-ban lesz kapható.



Előfordulhat azonban, hogy az iPhone új nevet kap még mielőtt megérkezne a boltokba, mert a Cisco infotechnológiai óriásvállalat korábban levédette a márkanevet és három hete azonos nevű internetes telefonszolgáltatást indított. A The Times című brit napilap honlapján szerdán megjelent cikk szerint az Apple évek óta tárgyalásokat folytat a Ciscóval a márkanév használatáról. Az iPhone bemutatója előtt egy nappal az Apple jogászai már a megállapodás véglegesnek szánt változatát küldték meg a Ciscónak, ennek részleteiről azonban nem nyilatkoztak a felek. Egyes kommentátorok úgy vélik, hogy ha nem sikerül dűlőre jutni, az Apple inkább kerülni fogja az összeütközést a Ciscoval és valószínűleg PodPhone-ra nevezi át a készüléket.”