Ingyenes arcade videójáték kihelyezéséért büntetett a NAV

A videojátékos kultúra megőrzése és népszerűsítése céljából létrejött Insert Coin Egyesület számolt be a honlapján arról, hogyan akadtak össze az adóhivatallal.

Az egyesületnek több klasszikus arcade gépe is van, amiket rendszeresen elvittek különféle rendezvényeikre, és a helyszínen aztán bárki ingyen játszhatott velük.

Képünk csak illusztráció, fotó: Wikipedia

Tudták ugyanakkor, hogy nem életbiztosítás itthon ilyen gépeket fenntartani: a NAV még 2015-ben szállt rá a Flippermúzeumra. A NAV gondja az ezekkel a gépekkel, hogy mivel nincsenek rendben a papírjaik, nem lehet őket nyilvántartásba venni. Az egyesület tagjainak meg nem lenne gondja a papírmunkával, de a helyzet közel sem egyszerű. Mint írják:

"Minek kell megfelelni? Hogy a pénzbedobó tényleg olyan érméket fogad el, amit el kell neki, és pontosan számolja a bevételt. Ezt a mérésügyi hatóság cirka 100+ ezer forint fejében leellenőrzi, majd a NAV kiállítja a típusengedélyt. Ezután rendszeres díjat kell fizetni a gép üzemeltetéséért, ami szintúgy kb 100 ezer Ft/év … Mindezt egy olyan gépért, aminek nem célja pénzt szedni, nincs is hol rajta pénzt bedobni (le van ragasztva a bedobója)."

És mint most beszámolnak róla, a törvény el is érte őket. 100 ezer forintos bírságot kaptak, illetve egy fenyegetést, hogy ha nem fejezik be az illegális tevékenységüket, nagyobb büntetésre is számíthatnak.

Az egyesület szerint a problémát az is okozza, hogy a vonatkozó törvényt még 1991-ben írták, amikor nem is nagyon merült fel, hogy hasonló gépeket valaki kulturális célból, ingyen üzemeltessen. Ezért most az ingyenesen kitett retrogépekre is ugyanazok a törvények vonatkoznak, mint a játéktermekben található legújabb játékokra, melyek tényleg pénzzel működnek. Az egyesület ezért törvénymódosítást szeretne, mert szerintük ez a jelenlegi gyakorlat nem csak értelmetlen, de káros is.