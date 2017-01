Kimutatható evolúciós hatása van a városok terjedésének

Világos jele van annak, hogy az urbanizáció befolyásolja az organizmusok evolúcióját, mutatták most ki kutatók a BBC cikke szerint.

A több mint 1600 esetet vizsgáló kutatás készítői szerint mindez érdemben befolyásolhatja azokat az ökoszisztémákat is, melyek létfontosságúak az emberi közösségek számára.

Az urbanizáció az elmúlt évszázad messze legfontosabb társadalmi jelensége, jelenleg már az emberek több mint fele él városi területeken és ez az arány évről évre növekszik.

Sirály Isztambul fölött (AFP PHOTO / BULENT KILIC)

Az amerikai kutatók világos jeleit mutatták ki az urbanizáció hatásának a fenotipikus változásokban. A fenotípuson bekövetkezett változáson az egyedek fizikai megjelenésében, tulajdonságaiban bekövetkezett változásokat értik.

Mind a növények, mind állatok esetében ezek a módosulások olyan területeken jelentkeztek, mint a testméret, viselkedési mintázatok vagy szaporodási szokások.

2008-ban egy francia kutatásban már kimutatták jeleit annak, hogy a városi élethez történő alkalmazkodás miatt milyen gyors evolúciós változás ment végbe a növények magméretének növekedésében.

Most összesen több mint 1600 vizsgálat révén mutatták meg, hogy a városi környezet kialakítása milyen mély nyomokat hagy az élővilágban.

Ezek az eredmények is összhangban vannak azzal a népszerű elmélettel, mely szerint bolygónk egy új földtörténeti korba, az antropocén korszakba lépett, amikor az emberi tevékenységeknek jelentős hatása van a Föld ökoszisztémáira.

Az eredmények azért is jelentősek, mert mindezek a változások szorosan összefüggnek az emberek életmódjával is, vissza is hatnak arra. Legyen szó akár mezőgazdaságról, biodiverzitásról vagy a különféle járványok elleni védekezésről, számtalan területen lehet jelentősége annak, ha az emberi tevékenységnek evolúciós hatása van a környezetre.

Olyan kutatások már korábban is készültek, melyek egyes városok élővilágának alakulását vizsgálták, de olyan kutatás, amelyik globális képet próbált meg festeni az urbanizáció hatásáról, eddig nem készült. (BBC)