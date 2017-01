Mentőautóban halt meg egy magyar pár Kubában

Tragikus véget ért egy magyar pár kubai nyaralása. A Kanadában élő Boda János és felesége, Rózsa a szilvesztert és a férfi 50. születésnapját ünnepelte a szigeten.

Az asszonyhoz mellkasi fájdalmak miatt mentőt kellett hívni, a férj nem akarta egyedül hagyni, és beszállt mellé a járműbe. A kórházba menet azonban a mentő balesetezett. A pár a helyszínen meghalt.

Fotó: GoFundMe

A férfi a diplomája megszerzése után vándorolt ki Kanadába. 20 éve az interneten ismerkedett meg a Magyarországon élő Rózsával. Az asszony meglátogatta, és ki is költözött hozzá, a most 27 éves lányával együtt. Két saját gyerekük is volt, a 16 éves Bettina és a 15 éves Martin.

Adománygyűjtő akció indult, hogy a holttestek hazaszállítására és a temetésre, valamint az árván maradt gyerekek támogatására. (Blikk/CBC)