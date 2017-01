800 millió forintért eladó egy XIX. századi kanadai falu

Monteráltól északra, nagyjából egyórányi autóútra található az a nagyjából hatvan hektáros terület, melyen a 45 épületből álló falu áll, aminek most új gazdát keresnek. A települést ősz óta hirdetik, az ára 2,8 millió dollár, azaz kicsit több mint 820 milió forint.

Fotó: Sotheby's International Realty

A település egy XIX. századi telepes falu mása, van benne templom, egy kereskedés, egy malom, temető, bár és 22 lakóház is. Ugyanakkor az épületek többsége sajnos csak díszlet, mindössze egy ház van, amiben lakni is lehet. Igaz, ha valaki megveszi a települést, kedvére építheti át a többi ingatlant is lakhatásra alkalmas állapotúra.

A falu ugyanis sosem működött igazi településként, turistalátványosság volt, amolyan skanzen, ahol meg lehetett nézni, hogyan éltek a XIX. századi telepesek. Csúcskorszakában évi 30 ezer turista is felkereste a települést, népszerű helyszíne volt iskolai kirándulásoknak is.

Fotó: Sotheby's International Realty

Ezen kívül a filmesek is imádták, összesen több mint 110 filmben és tévéfilmben szerepelt a település, többek között Bob Dylan életrajzfi filmjében, az I'm Not There című alkotásban is.

Az ingatlankereskedő elmondása szerint rengetegen érdeklődnek, még európai vevőjelöltekről is hallani. A tulajdonos olyan vevőt keres, aki egyben tartja a települést, nem fogja lerombolni az épületeket. (CBC)