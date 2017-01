2019 szilveszterén lemond a trónról a japán császár

A 83 éves japán császár, Akihito 1989-ben, apja, Hirohito halála után került a trónra, és már augusztusban utalt rá, hogy idős kora miatt nem tud eleget tenni császári kötelezettségeinek. A császár viszont a japán törvények szerint nem mondhat le, de a kormány most a hírek szerint olyan törvényen dolgozik, ami lehetővé tenné, hogy Akihito a tervezett időpontban, 2019 első napján mégis lemondjon a császárságról, és átadja a trónt legidősebb fiának, a most 56 éves Naruhito koronahercegnek. (The Guardian)











