A londoni National Theatre a belga Ivo van Hove rendezésében mutatta be Ibsen Hedda Gabler című darabját, a főszerepet Ruth Wilson játssza, Bertét Magyar Éva alakítja. Az előadás akkora siker lett Londonban, hogy most megy New Yorkba, a Broadwayre is. A sikerről a Facebookon számolt be a magyar színésznő, aki hét éve költözött Angliába, és többször vendégszerepelt a Royal Shakespeare Companyben és a National Thaterben is. (szinhaz.org)