Szarkupacból építenek maguknak Tindert az orrszarvúk

A szarszagolgatás fontos kommunikációs forma az orrszarvúknál. Fotó: Clive / Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Az állatvilágban az ürülék több puszta végterméknél, üzenetet is közvetít. Akinek van kutyája, vagy legalább látott már kutyát az életében, az megfigyelhette, hogy az ebek milyen lelkesen szaglásszák a kocsikerekeket, villanyoszlopokat fajtársaik vizeletét vizsgálva. A jelenség nem egyedi az állatvilágban, például az orrszarvúk is lelkes szarszagolgatók.

De míg a kutyák összevissza hugyoznak, az orrszarvuk

közösségi illemhelyeket használnak.

Jó, az illemhely talán túlzás, a lényeg, hogy egy orrszarvúcsoport tagjai ugyanarra a kitaposott, nem ritkán húsz méter átmérőjű rétre szarnak. És mert az ő székletük is fontos információkat közöl társaikkal, ezek a nagy közösségi szarkupacok afféle közösségi hálózatként, üzenőfalként, társkeresőként is szolgálnak.

Courtney Marneweck, a KwaZulu-Natal Egyetem doktorandusza és társai vizsgálataik során megállapították, hogy a fiatal, a domináns hím és a tüzelő nőstény orrszarvúk széklete jól megkülönböztethető vegyi anyagokat tartalmaz, amiből a közösség tagjai tájékozódni tudnak társaik egészségi állapotáról is.

Marneweckék teóriájuk alátámasztására kísérleteket is végeztek, egy száraz szénából gyúrt műorrszarvúszart a tüzelő nőstények székletére jellemző vegyi anyagokkal kezeltek. Megfigyeléseik szerint a domináns hímek hosszasan szaglászták a műszart, amire aztán maguk is rászékeltek. (Via National Geographic)