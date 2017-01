Videótelefonon hallgatta meg a bíróság László Petrát

Az őt korábban ért halálos fenyegetések miatt nem kellett személyesen megjelennie büntetőpere tárgyalásán László Petrának, az N1 tévé volt munkatársának, aki

a menekültválság csúcsán, saját állítása szerint tudtán és akaratán kívül belerúgott pár menekültbe Röszke határában.

László meghallgatására videótelefonon jelentkezett be egy elkülönített igazságügyi helyiségből. Lászlót azzal is védte a bíróság, hogy a meghallgatás első részéről, ahol jelenlegi foglalkozásáról és tartózkodási helyéről kérdezték, kizárták a sajtót. A meghallgatás további részein már jelen lehettek a sajtómunkások, felvételeket is készíthettek. (Via MNO)